Rio conta com invasão de mineiros pra aquecer turismo

As redes de hotéis docontam com ospara acelerar a retomada do setor, um dos mais afetados pela paralisação das atividades em decorrência da pandemia de

Entidades ligadas ao setor apostam que a retomada do turismo carioca se dê de forma gradual e principalmente impulsionada por viajantes domésticos procedentes de Minas Gerais e São Paulo.

O Windsor Barra, hotel de grande porte localizado na Barra da Tijuca, na capital fluminense, revelou que prevê chegar àadmitida com a hospedagem de mineiros no feriado prolongado de

A perspectiva é que os turistas oriundos de Minas Gerais representem 65% do total de reservas da rede hoteleira que dirige a unidade, repetindo o que se verificou no feriado da Independência, em 7 de setembro.

A média atual de ocupação hoteleira na cidade do Rio de Janeiro está na faixa de 38% aos finais de semana. No último feriado, a margem na capital foi de 46%, segundo o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (Hotéis Rio).

Embora a permanência nas areias das praias ainda esteja proibida, o banho de mar e a reabertura de outros pontos turísticos, parques e hotéis foram suficientes para atrair os mineiros.

Campanha no estado

Estimulados pela tendência de recuperação do setor, o Hotéis Rio e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) lançaram ação comercial para atrair mais visitantes para os destinos turísticos da capital e também do interior fluminense. A campanha tem alcance nacional, mas terá foco especial nos mineiros e paulistas.

A campanha foi batizada de “Mais Rio por Menos” e assinada pelo publicitário Roberto Medina, criador do Festival Rock in Rio. A ação conta com adesão de toda a cadeia receptiva do turismo, que, além dos hotéis, compreende desde os bares e restaurante até os terminais rodoviários e aeroportos.

A “Mais Rio por Menos” prevê condições especiais de preços e vantagens para viajantes entre os dias 16 e 30 de outubro. Até o momento, mais de 60 unidades de hospedagens da capital e do interior já aderiram à campanha.

O setor afirma que todos os protocolos de combate ao coronavírus impostos pelo poder público estão sendo observados. Vale ressaltar ainda que alguns hotéis estão operando com capacidade reduzida.

