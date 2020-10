Petrobras encaminha nova proposta de plano de previdência

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 1º, que, após ajustes no regulamento do Plano Petros 3 (PP3), o seu Conselho de Administração deliberou o encaminhamento da nova proposta do plano para análise da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).



Segundo comunicado da petrolífera, o PP-3 será uma opção previdenciária exclusiva para migração voluntária e pontual dos participantes e assistidos dos planos Petros do Sistema Petrobras Repactuados e Não Repactuados (PPSP-R e PPSP-NR), ambos pós-70.



O novo plano também deve passar ainda por um estudo de viabilidade técnica e administrativa, acrescenta a companhia, "que só poderá ser concluído após a definição da massa de participantes que terá optado pelo PP-3".