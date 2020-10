Petrobras: Decisão do STF viabiliza continuidade dos desinvestimentos

Concluído o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a Petrobras a vender suas refinarias sem o aval do Congresso, a empresa informa que dará continuidade ao seu programa de alienação de ativos, o que inclui oito refinarias.



"A decisão de hoje viabiliza a continuidade da estratégia de otimização do portfólio e melhora da alocação de capital, permitindo, assim, uma maior geração de valor para os nossos acionistas", afirmou a companhia em comunicado.



Atualmente, a empresa está em fase final de negociação da Rlam, na Bahia, e da Repar, no Paraná. Mas também quer se desfazer da Rnest, em Pernambuco; SIX, no Paraná; Refap, no Rio Grando do Sul; Regap, em Minas Gerais; Reman, no Amazonas; e Lubnor, no Ceará.



"A Petrobras reforça o seu compromisso com a ampla transparência de seus projetos de desinvestimento e de gestão de seu portfólio e informa que as etapas subsequentes dos processos competitivos serão divulgadas ao mercado de acordo com a Sistemática para Desinvestimentos da companhia e com o Decreto 9188/2017", comunicou a empresa.