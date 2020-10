Endividamento das famílias brasileiras é recorde, diz pesquisa

Especialista destaca a importância de se fazer uma reserva financeira de emergência (foto: Divulgação/Letra Comunicação e Marketing)

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), publicada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), apontou que, em julho deste ano, o número de famílias com dívidas no Brasil alcançou o recorde ao chegar em 67,4%.



Isso é reflexo da crise financeira mundial causada, principalmente, pelo surto do novo coronavírus. Mas, para o educador financeiro Sílvio Azevedo, a pandemia não é a única responsável pela dificuldade enfrentada pelas famílias.



08:38 - 01/06/2020 Coronavírus: crise financeira provocada pela pandemia deixa consumidor mais rigoroso finanças leva à perda de controle. “Infelizmente, essa é uma realidade que ainda faz parte da cultura nacional e precisa ser repensada urgentemente. A pandemia evidenciou os riscos da falta de planejamento. Muitas pessoas vivem pensando apenas em necessidades do presente e não sabem como poupar corretamente, investir seus ganhos, traçar um plano e criar estratégias para conseguir lucrar em longo prazo", alerta. Isso é reflexo da crise financeira mundial causada, principalmente, pelo surto do novo. Mas, para o educador financeiro Sílvio Azevedo, a pandemia não é a únicaresponsável pela dificuldade enfrentada pelas famílias.Segundo ele, a falta de sabedoria para lidar com asleva à perda de controle. “Infelizmente, essa é uma realidade que ainda faz parte da cultura nacional e precisa ser repensada urgentemente. Aevidenciou os riscos da falta de planejamento. Muitas pessoas vivem pensando apenas em necessidades do presente e não sabem como poupar corretamente, investir seus ganhos, traçar um plano e criar estratégias para conseguir lucrar em longo prazo", alerta.



Silvio Azevedo completa: "E o mais importante para momentos como o atual: não conhecem a importância de uma reserva financeira de emergência. Isso abala não só as famílias em si, como todo o sistema econômico do país”.

Alerta para o consumismo





Além da má administração da renda, outro fator que influencia muito para a desordem financeira é o consumismo exagerado.



A maioria dos brasileiros não planeja as compras e termina o mês em uma onda de dívidas.



O educador alerta que é necessário um planejamento correto dos gastos com o hábito de sempre ter uma reserva emergencial para imprevistos.



Disse ainda que, caso contrário, os brasileiros cada vez mais procurarão por crédito e continuarão inadimplentes.

Como evitar as dívidas

De acordo com o especialista, a maneira de evitar uma situação de endividamento é investir na educação financeira, sobretudo, saber como e para que utilizar o dinheiro.



“Nunca é tarde para dar início a esse aprendizado. Comece pelo básico: planejamento de gastos, uma poupança para garantir um fundo de emergência, investimentos com responsabilidade, entre outros. Além disso, passe esse conhecimento adiante, ensine à família a importância dessas características, saiba dizer ‘não’ quando necessário e analisar o que pode ser um investimento para o futuro”, orienta.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina