Serasa vai permitir aumento de score imediatamente ao quitar dívidas

(foto: Divulgação/Prefeitura de Boa Vista)

A Serasa anunciou nesta quarta-feira (9/9) uma novidade que permitirá aos usuários aumentar seu score imediatamente após o pagamento de dívidas. O chamado Score Turbo já está disponível para cerca de 14% dos cadastrados, e será ampliado gradualmente. Além de a atualização do score ser mais rápida, será possível ver, no momento da geração da proposta de pagamento, quantos pontos serão ganhos com a negociação.

Com o slogan "Score Turbo, o seu Score Campeão", a novidade passará a ser divulgada no dia 21 de setembro, com a participação do narrador Galvão Bueno nas peças. Para utilizar o Score Turbo, o usuário deverá ter cadastro no portal Serasa. Caso tenha dívidas em aberto, ao entrar no Serasa Limpa Nome, será possível ver as propostas de negociação onde é possível utilizar o Turbo.





Nesta fase, já será possível ver quantos pontos serão adicionados ao score do usuário. A partir daí, é preciso gerar o acordo e realizar o pagamento do boleto bancário. Logo após a compensação bancária — que pode demorar até dois dias úteis —, o score será atualizado. O aumento da pontuação ocorre apenas após o pagamento.





Lucas Lopes, diretor de produtos para o consumidor da Serasa, destacou que o tempo até a atualização do score é uma das principais reclamações daqueles que consultam sua pontuação. "Antes, o score demorava a aumentar, mesmo após o pagamento de dívidas. Assim fica mais fácil conseguir crédito", explicou.





Ele detalhou ainda, que, em agosto de 2020, mais de 1,4 milhão de usuários negociaram dívidas no Serasa Limpa nome. Se o Serasa Turbo já estivesse disponível, cerca de 837 mil teriam o score turbinado assim que pagassem suas dívidas. A previsão é que, a partir do dia 21 deste mês, todos os usuários já tenham acesso à novidade.





Serasa

A Serasa é uma empresa privada referência em informações e análises na concessão de crédito. Antes chamada de Serasa Consumidor, possui diversos produtos que permitem aos usuários entender de que forma as instituições financeiras avaliam seu comportamento no mercado — incluindo dados de pagamentos de contas e dívidas.





Essas informações determinam se a pessoa apresenta mais ou menos riscos na tomada de crédito. Aqueles que têm um histórico financeiro ruim enfrentam dificuldades para tomar empréstimos. Atualmente, são mais de 48 milhões de brasileiros cadastrados voluntariamente na Serasa. Ao logar no portal, é possível ver se há pendências em aberto, o score do usuário, e ter acesso a conteúdos de educação financeira. O Serasa Limpa Nome, plataforma de negociações, já auxiliou o pagamento de mais de 14 milhões de dívidas.





*Estagiário sob a supervisão de Fernando Jordão