Haverá forte recuperação da economia dos EUA em 2021, prevê Mnuchin

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou nesta quarta-feira que haverá uma recuperação "com força" da economia dos Estados Unidos em 2021. Durante evento virtual da CNBC, Mnuchin disse que o mercado acionário tem mostrado força recentemente, um sinal de confiança no programa econômico atualmente em execução, após a autoridade também ter exibido otimismo sobre a chance de um acordo por um novo pacote fiscal.



Mnuchin defendeu que se continue a simplificar o sistema tributário dos EUA. Além disso, comentou que em algum momento será preciso examinar a questão do déficit, embora essa não seja a prioridade agora. De qualquer modo, ele afirmou que a economia americana está se saindo "muito melhor do que imaginávamos" e que, no quadro atual, os modelos econômicos tradicionais não estão funcionando.



O secretário também falou sobre o impasse em relação ao TikTok nos EUA. Mnuchin argumentou que pode haver um acordo, mas apenas se os termos desejados pelo governo americano forem seguidos. Ele disse que a Oracle será responsável por "higienizar" o aplicativo no país, com o temor do governo do presidente Donald Trump de que o aplicativo chinês possa representar uma ameaça à segurança nacional americana.