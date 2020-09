UE: há muito trabalho ainda para superar choque da pandemia, diz Von der Leyen

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen realizou discurso nesta terça-feira na Fundação Champalimaud, em Lisboa, na presença do premiê de Portugal, António Costa. Em sua fala, ela elogiou o país anfitrião por ações recentes, como permitir que todos os imigrantes tenham acesso ao sistema de saúde local na pandemia, e comentou que a crise de saúde não terminou. "Ainda há muito trabalho para nós", previu.



Von der Leyen comentou a aprovação recente do NextGenerationEU, o plano do bloco para levantar 750 milhões de euros. Segundo ela, os gastos são "urgentes", diante de uma "situação excepcional". A autoridade da UE afirma que a pandemia tornou a necessidade de ação ainda mais urgente, mas também a situação pode ser vista para uma oportunidade para Portugal e os demais países da UE investirem na transição para uma economia mais verde.