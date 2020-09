Bezerra, sobre Renda Cidadã: Não vamos elevar carga fiscal nem furar teto

No anúncio do Renda Cidadã, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), destacou que não haverá furo do teto de gastos para o financiamento do novo programa social. Segundo ele, esse é um comando acertado na reunião dos líderes com o presidente Jair Bolsonaro. O segundo comando, afirmou, foi o acerto de que não haverá elevação da carga fiscal.



O líder destacou que o governo está se preparando para a retomada econômica, com a superação da crise da pandemia da covid-19. "Certamente teremos um grande ano em 2021", afirmou.



Bezerra admitiu que a reforma tributária precisa de algum tempo para consolidar o que chamou de "preceitos", numa sinalização clara da falta de apoio para a recriação da nova CPMF. O líder disse que está disposto a fazer a reforma caminhar.



O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), destacou que a reunião com o presidente Jair Bolsonaro foi importante com a "participação efetiva" dos líderes das maiores bancadas.