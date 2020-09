Bolsonaro falará à imprensa em instantes após reunião sobre reforma tributária

O presidente Jair Bolsonaro falará à imprensa em instantes após se reunir com lideranças da base governista no Palácio da Alvorada na manhã desta segunda, 28, para debater a reforma tributária. O objetivo do encontro, que contou também com ministros do governo, foi articular e testar a aceitação dos partidos da base em relação à proposta do Executivo, que deve incluir na reforma um novo imposto sobre transações digitais, semelhante à extinta CPMF(Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras). A fala do presidente será transmitida ao vivo pela emissora oficial do governo.