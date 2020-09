Fed: recuperação econômica está longe de concluída, afirma Esther George

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Kansas, Esther George afirmou nesta sexta-feira, 25, em discurso que a recuperação econômica "está longe de concluída". Ela fez a declaração durante discurso sobre os bancos comunitários, no qual enfatizou o papel destes para dar estabilidade na crise e apoiar a recuperação.



Esther George falou em evento virtual da Convenção Anual de Banqueiros Independentes do Colorado. Sem direito a voto neste ano nas decisões de política monetária, ela qualificou as políticas monetária e fiscal na resposta ao choque da pandemia como "extraordinárias", no quadro atual.



A dirigente qualificou a atuação do Fed nesta crise como "sem precedentes" e detalhou algumas medidas recentes para apoiar o quadro. Ela lembrou que o banco central depende dos bancos comerciais para canalizar fundos na economia real. Ela lembrou que capital adequado é "crucial" para a segurança e a solidez dos bancos, bem como para o fornecimento de crédito que mantém o sistema financeiro funcionando em períodos de estresse.



Na avaliação de Esther George, mudanças recentes no ambiente operacional no setor bancário devem aprofundar uma tendência de consolidação nele. Ela elogiou o papel "essencial" do setor bancário para apoiar a resposta à pandemia e prover crédito. Os bancos comunitários têm sido em particular indispensáveis na tarefa de manter o acesso a crédito para as pequenas empresas, notou.