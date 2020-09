UE apela contra decisão que favoreceu Apple em batalha judicial por impostos

A União Europeia (UE) está apelando contra uma decisão que favoreceu a Apple numa batalha judicial em torno de uma conta de impostos no valor de 13 bilhões de euros (US$ 15,2 bilhões).



Em julho, a gigante de tecnologia americana teve uma inesperada vitória na segunda corte mais alta da Europa, quando seus juízes argumentaram que a Comissão Europeia - braço executivo da UE - não apresentou evidências suficientes de que a Irlanda havia oferecido incentivos tributários ilegais à Apple entre 2003 e 2014.



No entanto, a vice-presidente da comissão responsável por questões de concorrência e política digital, Margrethe Vestager, disse nesta sexta-feira que o tribunal "cometeu uma série de erros", o que a levou a decidir pelo recurso.



A Apple ainda não se manifestou sobre a iniciativa da UE. A soma total de impostos - que é de 14,3 bilhões de euros, considerando-se juros - ficará depositada em uma conta caução até que o Tribunal Europeu de Justiça, a corte mais alta do bloco, anuncie um veredicto. Fonte: Dow Jones Newswires.