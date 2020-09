Petrobras deve anunciar programa de apoio a fornecedores nas próximas semanas

A Petrobras está organizando um 'Petrobras Day', durante o qual deve anunciar um programa de apoio à sua cadeia fornecedora. O conteúdo do que será anunciado ainda está sendo formatado e deve ser concluído na próxima semana, segundo o diretor de Relações Institucionais da estatal, Roberto Ardenghy.



"Nossa preocupação é manter o canal de comunicação com os fornecedores muito bem azeitados e oferecer oportunidades, já que a existência de um contrato de fornecimento com a Petrobras é uma garantia, que pode ser utilizada inclusive em engenharias financeiras dos fornecedores. O que a gente quer é trabalhar nesse sentido, podendo apoiar nossos fornecedores", disse o executivo.



Ele participou nesta quarta-feira, 23, de evento virtual promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), durante o qual ressaltou a intenção da empresa de adquirir bens e serviços da indústria fornecedora nacional.



"Para a Petrobras, a existência de uma cadeia de fornecimento ativa e saudável financeiramente é absolutamente fundamental. A Petrobras não existe e não existirá no futuro sem uma cadeia de fornecedores que possa realmente atender os desafios, à medida que nós fazemos descobertas e investimentos de bilhões de dólares", afirmou.



Durante o evento, Ardenghy destacou também que a empresa vem dando prioridade a contratações para dar conta do seu principal projeto atualmente, o campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, e que áreas da Bacia de Campos continuam no radar de investimentos. Dos cerca de R$ 50 bilhões de orçamento para os próximos cinco anos, 22% serão destinados ao pós-sal, principalmente na Bacia de Campos.