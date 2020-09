Congresso é reformista e presidente está enviando reformas, diz Guedes

O ministro Paulo Guedes, da Economia, reforçou hoje o otimismo com uma retomada da economia brasileira nos pós-pandemia. Ao anunciar que o governo vai elaborar uma nova proposta de reforma tributária, o chefe da pasta destacou o perfil "reformista" do Congresso e citou que o governo tem feito seu papel e enviado suas propostas de reformas ao Parlamento.



"O Congresso brasileiro é reformista. O presidente está dando apoio às reformas. Já mandou a administrativa, vamos mandar agora a tributária para fazer o acoplamento com as duas (propostas) que já estão na comissão mista e o Pacto Federativo também está entrando", declarou.



Guedes destacou que o Pacto Federativo é "a devolução dos orçamentos públicos à classe política brasileira". Segundo ele, o governo está "costurando acordos" necessários para o envio da reforma e do relatório da PEC do Pacto Federativo, junto ao relator, senador Márcio Bittar (MDB-AC). "Agora tem articulação política", assegurou.



O ministro citou ainda que a classe política "tem decisão", destacando que as áreas de educação e saúde foram "protegidas", em referências às medidas de combate à pandemia da covid-19 e a aprovação do novo Fundeb. "Avançamos em várias reformas, saneamento, gás natural, estamos com uma agenda de setor elétrico, privatização dos Correios, gás natural. Então, nós estamos seguindo o que tinha sido combinado antes", afirmou.