Valor Bruto da Produção Agropecuária deve ser recorde de R$ 823 bi, diz CNA

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) projeta que o Valor Bruto da Produção (VBP) agropecuária alcance novo recorde em 2020, ultrapassando a receita de R$ 823 bilhões. Caso a estimativa seja confirmada, o valor significaria uma alta de 13,7% na comparação com o obtido no ano passado. As estimativas da CNA são baseadas em dados de preços e produção disponíveis até agosto deste ano.



Em relação ao VBP agrícola, a CNA espera um crescimento de 18%, para um faturamento bruto de R$ 531,6 bilhões. Segundo a entidade, o resultado deve ser impulsionado pelo VBP recorde da soja, projetado em R$ 218 bilhões, ou 23,8% a mais na comparação anual. Outros fatores que podem influenciar o indicador do setor são o aumento de 4,3% na produção, a alta de 18,7% nos preços, além da forte demanda chinesa e a taxa cambial favorável para as exportações.



O arroz, café arábica e o trigo também foram destacados pela CNA, com expectativa de alta no VBP de 33,9%, 51% e 59%, respectivamente. Ainda nessa ordem, a produção dessas culturas deve crescer 6,7%, 30% e 32%, projeta a entidade.



No segmento da pecuária, o VBP tende a subir 6,6%, atingindo uma receita de R$ 291,7 bilhões, segundo as projeções. De acordo com a CNA, o acréscimo de cerca de R$ 17,9 bilhões no faturamento da atividade dentro da porteira deve ser resultado do incremento nos preços da carne bovina e das maiores cotações e produção de ovos e suínos.



No caso da carne bovina, a Confederação cita a oferta restrita de animais para o abate como o fator que levará a uma retração de cerca de 3,6% na produção em 2020. Em nota, a entidade lembra, entretanto, que é isso que vem sustentando os preços elevados da arroba do boi gordo, que estão em média 17,8% mais altos do que os verificados no mesmo período do ano passado.



"Apesar do bom resultado da pecuária, o faturamento bruto das atividades de frango e de leite deve apresentar queda de 3,7% e 4,3%, respectivamente", informa a CNA.