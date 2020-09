Alta de alguns preços de alimentos não é processo inflacionário, diz secretário

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, afirmou nesta terça-feira, 15, que a questão da inflação é "localizada e transitória". "O aumento de alguns preços de alimentos não é processo inflacionário", disse o secretário. "Da mesma forma que aconteceu com a carne, vai acontecer com os alimentos também. Da mesma forma que subiu, vai cair", acrescentou.



Segundo ele, a inflação segue "bem comportada".



Durante coletiva de imprensa, o subsecretário de Política Macroeconômica, Fausto Vieira, afirmou que o ministério elevou as projeções para a inflação em função do aumento pontual dos alimentos.



Conforme o Boletim Macrofiscal divulgado nesta terça, o ministério projeta Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 1,83% (anteriormente, era de 1,58%) em 2020 e de 2,94% (antes, era de 3,24%) em 2021.