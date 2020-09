Consumidor troca arroz por angu e até verduras para enxugar gastos

'Só vamos comer (arroz) porque vem na cesta básica', diz a cuidadora Laurilene de Castro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) arroz de 5 quilos. A quantidade, segundo o casal, é insuficiente para alimentar toda a família, incluindo seis filhos e outros quatro parentes. O consumo total costuma alcançar, em média, 25 quilos do produto por mês. “É o que tem. Mesmo assim, esse pacote que estou levando não comprei. Veio na cesta básica que recebemos da prefeitura e é entregue aqui no supermercado. Só vamos comer (arroz) porque tem na cesta”, conta a consumidora.



Na loja, onde o arroz era vendido pelo preço médio de R$ 22,90, a reportagem encontrou ao menos mais 8 famílias com estratégias semelhantes às de Laurilene e Carlos Albertob para se adaptarem à disparada dos preços dos alimentos - sobretudo o arroz, óleo de soja e leite. Para driblar os aumentos, o consumidor tem feito verdadeiros malabarismos, que vão da redução das compras dos produtos mais caros à substituição deles por opções que pressionam menos o orçamento familiar.



Na quarta-feira (9), o governo federal anunciou a isenção do Imposto de Importação sobre 400 mil toneladas de arroz estrangeiro, até dezembro, para tentar conter a alta dos preços no mercado interno, por meio da concorrência. A valorização do dólar, no entanto, que encarece os produtos importados, pode frustrar a iniciativa. O Ministério da Justiça notificou as redes de supermercados para explicarem a disparada dos preços dos alimentos. Como o EM mostrou, algumas redes de BH começaram a limitar a compra de arroz e óleo de soja por cliente.



por torresmo. E assim vamos levando até essa onda passar”, detalha a consumidora. A auxiliar de professora Liliane Pinheiro optou por estratégia oposta: trocou o arroz por verduras e legumes. “Na minha casa, somos oito pessoas.O prato, ultimamente, está

bem verde, cheio de salada. É bom que emagrece!”, brinca.





Mesmo com preços altos, há quem não abra mão da boa e velha dupla arroz com feijão no cardápio. É o caso de Simeri da Costa. A auxiliar de serviços gerais conta que não enxugou cardápio, mas teme ter que fazê-lo em breve. “Está tudo pela hora da morte. Antes, com R$ 282 eu pagava essa mesma compra que fiz hoje. Gastei mais de R$ 350. Espero que isso passe logo”, queixa-se.





Queda à vista?

A boa notícia é que a inflação dos alimentos deve arrefecer em breve. Ao menos é o que prevê Sistema Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg). Segundo a entidade, os valores dos produtos alimentícios tendem a baixar nos próximos dias, embora não para o patamar anterior à pandemia. “O preço elevado estimula o consumidor a trocar os produtos que estão mais caros por outros mais baratos. Com esse movimento, os preços tendem a baixar. É essa a lógica do efeito de substituição e da regulação natural de mercado. Outro ponto de destaque seria a expectativa em relação às safras que estão sendo plantadas por agora, especialmente em Minas. Caso ela seja alta, os preços devem sofrer considerável redução, estima o presidente da Faemg, Caio Coimbra.





O dirigente explica que a inflação dos alimentos foi causada sobretudo por dois fatores. Em primeiro lugar, o aumento do consumo, causado pelo isolamento social, que confinou as pessoas em casa, obrigando-as a cozinhar com mais frequência. Depois, a exportações, fomentadas pelo dólar alto. “Com a pandemia, nós tivemos alguns problemas de insegurança alimentar em alguns países asiáticos, que começaram a consumir qualquer produto adquirido por meio da importação. Nos países que tem o arroz como um dos seus principais itens no prato, alguns tiveram problemas climáticos e, a partir daí, começaram a importar mais”, esclareceu o presidente.





“Com o dólar alto e a demanda do mercado externo aquecida, o Brasil começou a exportar o grão. Nós exportamos 582 mil toneladas de janeiro a julho de 2019 e quase o dobro no mesmo período de tempo deste ano. Isso, certamente, fez com que o produto ficasse mais caro para o consumidor final aqui no mercado interno”. destaca