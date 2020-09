Governo troca comando da Sudam

O governo federal trocou o titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado pelo ministro Rogério Marinho. A nova superintendente da Sudam agora é Louise Caroline Campos Low, que entra no lugar de Paulo Roberto Correia da Silva.



Antes, Louise ocupou a função de assessora técnica em uma coordenação da Secretaria de Governo da Presidência.



As respectivas nomeação e exoneração estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 9.