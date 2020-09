PIB da França deve encolher 9% em 2020 com choque da covid-19, prevê Insee

O Produto Interno Bruto (PIB) da França deverá encolher 9% este ano com o choque da pandemia do novo coronavírus, segundo previsão divulgada nesta terça-feira pelo escritório de estatísticas do país, conhecido como Insee.



No segundo trimestre, a economia francesa sofreu queda recorde de 13,8% ante os três meses anteriores, diante das severas medidas de isolamento tomadas para conter a disseminação da covid-19.



Para o terceiro trimestre, o Insee prevê um salto de 17% do PIB francês. Após a retomada, a atividade econômica deverá continuar em expansão, mas em ritmo mais lento, diz o instituto.