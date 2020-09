Produção de veículos cai 21,8% em agosto ante agosto de 2019, diz Anfavea

A produção das montadoras recuou 21,8% em agosto na comparação com o mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 4, pela Anfavea, a entidade que representa a indústria nacional de veículos. Frente a julho, porém, a produção teve alta de 23,6%, em mais um resultado que mostra que, embora a ritmo inferior ao pré-pandemia, a atividade do setor segue em recuperação após a parada total das linhas de montagem em abril.



No total, 210,9 mil veículos - entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus - foram fabricados no mês passado, levando a produção acumulada desde janeiro para 1,11 milhão, 44,8% abaixo dos oito primeiros meses de 2019.



Desagregando os números por segmento, a produção de carros de passeio e utilitários leves, como picapes e vans, caiu 21,3% na comparação de agosto com o mesmo mês de 2019, mas avançou 24,4% frente a julho, chegando a 201,8 mil unidades no mês passado.



A produção de caminhões, de 7,3 mil unidades no mês passado, teve queda de 31,8% no comparativo anual e subiu 7,3%% em relação a julho.



Completa a estatística a produção de 1,7 mil ônibus, o que representa um recuo de 35,7% em relação ao número de agosto do ano passado. Na comparação com julho, a produção de coletivos avançou 7,1%.