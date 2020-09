Cédula de R$ 200 tem mesmo tamanho e número que muda de cor como na de R$ 20

A diretora de Administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, explicou que a nova cédula de R$ 200 tem o mesmo tamanho da cédula de R$ 20 (142 mm x 65 mm). Até então, todas as cédulas da 2ª família do real tinham tamanhos crescentes conforme o valor nominal.



"Não havia tempo hábil para a adaptação do parque fabril da Casa da Moeda para fabricar uma cédula maior que a de R$ 100. Por ser uma alta denominação de valor, escolhemos uma série de elementos de segurança robustos, incluindo o número que muda de cor, que já é usado na cédula de R$ 20", explicou.



O Banco Central lançou oficialmente nesta quarta-feira a nova cédula de R$ 200, que tem a imagem de um lobo-guará. As cores predominantes são cinza e sépia. Serão impressas neste ano 450 milhões de unidades da nova cédula, o que representará um montante de R$ 90 bilhões.



Entre os elementos de segurança, também há a marca d'água com a imagem do lobo-guará e do valor da nota, quando posicionada contra a luz.



A exemplo de outras cédulas, há também um quebra-cabeça que pode ser visto através da nota. Também há textura em alto relevo e chamado fio de segurança.