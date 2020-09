Engie Brasil fecha acordo para receber aporte de R$ 500 milhões do Itaú Unibanco

A Engie Brasil fechou nesta terça-feira, 1º, um acordo de investimento com o Itaú Unibanco, que prevê o aporte de R$ 500 milhões feito pela instituição financeira na empresa de energia elétrica.



Em comunicado, a Engie informa que o investimento será feito por meio de aquisição de ações preferenciais emitidas pela Novo Estado Participações (NEP), controladora indireta da companhia, que representam 18,56% do capital social da NEP.



"Importante ressaltar que a operação proporcionou uma estrutura competitiva, em termos de prazo e condições, para viabilizar a implantação de cerca de 1.800 quilômetros de linhas de transmissão nos estados do Pará e Tocantins, e que continuaremos detendo a gestão do ativo", comentou o Diretor-Presidente da Engie Brasil, Eduardo Sattamini.