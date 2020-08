Vendas de diesel e gás de cozinha caem na última semana de agosto

Depois de ensaiar ligeira recuperação no início de agosto, a venda de diesel voltou a cair na semana passada, assim como a de gás de cozinha, que vinha se mantendo positiva mesmo no auge da pandemia do covid-19, em abril e maio, informou o boletim semanal do Ministério de Minas e Energia nesta segunda-feira, 31.



De 24 a 28 de agosto, as vendas de diesel caíram 0,8% e o GLP 13 quilos (gás de cozinha) 9,6%. Na semana anterior, a venda de diesel registrou alta de 1,5% e o gás de cozinha havia subido 11,2%.



Já a venda de gasolina teve recuo de 6,7% na última semana do mês; o etanol, de 4,9%; e o querosene de aviação continua liderando as quedas, com menos 65,2%, informou o MME.



O Ministério disse ainda, que o fator de utilização das refinarias da Petrobras caíram de 82% no dia 24 de agosto para 78,7% no dia 30 (domingo), um patamar superior que o registrado antes da pandemia.