Guedes: para 2021, indústria pode esperar câmbio forte, juro baixo, imposto menor

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira, 28, que a indústria pode esperar câmbio alto, juro baixo e impostos menores para 2021. Ele reiterou que o governo vai propor a tributação dos lucros e dividendos. "Queremos que os juros continuem baixos para que os investimentos possam ocorrer", afirmou, durante a Web Conference Aço Brasil - Pós Covid-19. "A indústria pode esperar câmbio forte, juro baixo e impostos diminuindo."



O ministro disse que o governo pretende ainda atacar o custo-Brasil e reduzir o custo da energia e de logística. "Quem pagar dividendo vai pagar mais imposto. Quem reinvestir vai pagar menos imposto. Essa engrenagem cria empregos", afirmou.



Sobre o último resultado do Caged, com saldo positivo de 131 mil empregos em julho, o ministro disse que isso é prova de que a economia está se recuperando em "V". O ministro disse ainda ser "inegável" que o governo melhorou sua articulação política no Congresso e que está com uma base mais forte.