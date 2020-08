Waldery: Déficit do setor público deve ser menor que última estimativa

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse que o déficit do setor público deve ser menor do que o estimado pelo governo no fim de julho, quando esperavam um resultado negativo de 11,3% do PIB neste ano.



Ele ressaltou que o governo espera que os gastos para fazer frente à pandemia do coronavírus fiquem restritos a 2020. "Não trabalhamos com extensão de gastos com crise em 2021", acrescentou.



Ele lembrou que as previsões atualizadas serão divulgadas na próxima terça-feira, 1º de setembro. A estimativa do governo é que o impacto das medidas tomadas para o enfrentamento da covid-19 chega a R$ 525 bi (7,3% do PIB). "Temos melhoria gradual nas estimativas para o resultado primário neste ano", completou.