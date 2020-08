Petrobras aumenta preço do gás de cozinha em 5%

(foto: Reprodução/ Internet) Petrobras confirmou, nesta sexta-feira (28), mais um aumento no preço médio do gás de cozinha (GLP), desta vez, de 5,0%. As distribuidoras já avisaram que vão repassar a alta à clientela. Os consumidores podem preparar o bolso. Aconfirmou, nesta sexta-feira (28), mais umno preço médio do(GLP), desta vez, de 5,0%. As distribuidoras já avisaram que vão repassar a alta à clientela.

No acumulado do ano, o aumento do gás de cozinha chega a 5,3%, ou R$ 1,47 por botijão. No início do ano, o botijão chegou a ter redução de preço, mas, aos poucos, a Petrobras foi recompondo sua margem de lucro.





A estatal informa que, desde novembro de 2019, igualou os preços do gás de cozinha aos do gás usado pela indústria e pelo comércio. As distribuidoras são as responsáveis pelo envase em diferentes tipos de botijão e, com as revendas, são responsáveis pelos preços ao consumidor final.