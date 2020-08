Alemanha: índice GfK de confiança do consumidor para setembro cai a -1,8

O índice de confiança do consumidor da Alemanha caiu de -0,2 ponto em agosto para -1,8 ponto em setembro, segundo projeção divulgada nesta sexta-feira pelo instituto alemão GfK. A leitura de agosto foi ligeiramente revisada para cima, de -0,3 ponto originalmente.



O resultado de setembro frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço do indicador a 0,5 ponto, e sugere que a confiança na maior economia da Europa vai voltar a se deteriorar no próximo mês em meio à pandemia do novo coronavírus.



"Um aumento no número de infecções (por covid-19) e temores de que restrições relacionadas ao vírus sejam intensificadas estão criando incertezas e, consequentemente, prejudicando o humor" comentou Rolf Buerkl, especialista em consumo do GFK. O instituto utiliza dados do mês atual para projetar a confiança do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.