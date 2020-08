EUA: Kudlow critica democratas e diz que economia pode se recuperar sem estímulos

O Diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow voltou a criticar a proposta da oposição por um pacote fiscal robusto, de cerca de US$ 3 trilhões, e disse que o governo estuda propor uma legislação mais reduzida. "Maior parte da proposta dos democratas não tem nada a ver com o coronavírus", argumentou, durante evento virtual organizado pelo Politico.



Kudlow opinou que, mesmo que não haja uma nova rodada de estímulos no Congresso, a economia americana pode continuar em processo de recuperação. Pela previsão dele, o Produto Interno Bruto (PIB) do país deve crescer cerca de 20% no terceiro trimestre deste ano. O diretor do conselho acrescentou que a onda de infecções nos Estados do Sul, nos últimos meses, não teve impacto econômico tão grande como o previsto.



Sobre os números de pedidos de auxílio-desemprego, Kudlow ressaltou que os indicadores "estão bons", embora ainda estejam na casa de 1 milhão por semana. "Números sugerem que a economia está mais forte do que as pessoas pensam", ressaltou.



Kudlow não quis comentar as negociações a respeito da compra do TikTok e se limitou a dizer que o governo está esperando para ver o que o setor privado pode fazer.