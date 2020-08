Confiança do empresário industrial sobe 10,9 pontos em agosto, diz Abinee

A confiança da indústria elétrica e eletroeletrônica aumentou em 10,9 pontos em agosto, para 58,2 pontos, informou nesta quinta-feira, 27, com exclusividade ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Em julho o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) estava em 47,3 pontos.



"Temos observado em diversos indicadores que estamos superando o momento de dificuldades e que nosso setor já começa a recuperar seu nível de atividade normal", afirma o presidente-executivo da Abinee, Humberto Barbato.



Esse foi o terceiro aumento consecutivo desse indicador e a primeira vez que ele ultrapassa a linha divisória dos 50 desde a chegada do coronavírus no Brasil, em meados de março de 2020.



"Esse resultado indica retomada da confiança do empresário do setor", disse Barbato.



O Icei varia de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 pontos mostram confiança do empresário industrial e abaixo de 50 pontos apontam falta de confiança.



Com o incremento de agosto, o Icei superou também os 57,5 pontos anotados em agosto do ano passado, informou a Abinee.