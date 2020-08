Avanço da retomada ajuda e confiança do comércio cresce 12,9%, diz FecomercioSP

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), apresentou alta de 12,9% em agosto de 2020, saindo dos 66,2 pontos em julho para os atuais 74,8 pontos. O índice, portanto, segue a tendência de crescimento após atingir os 61 pontos em junho, no pior resultado de toda a série histórica.



De acordo com a FecomercioSP, que ouviu empresários da cidade de São Paulo, o avanço das fases da retomada econômica na capital paulista e medidas de ajuda do Poder Público ajudaram a melhorar a confiança dos comerciantes.



O Índice de Expansão do Comércio (IEC), que mede as perspectivas do empresariado quanto a contratações, compra de máquinas ou equipamentos e abertura de novas lojas, acompanhou em parte a elevação vista no Icec, passando dos 62,5 pontos em julho para 65,3 em agosto, com variação positiva de 4,4%. Apesar da melhora na comparação mensal, o índice registra baixa de 33,9% ante o mesmo período do ano passado.



Entre os indicadores que compõem o índice, cresceu 12,6% a expectativa dos comerciantes quanto a contratação de mais funcionários, enquanto a perspectiva de mais investimentos nas empresas recuou 6,8% em agosto.



Com a piora do Índice de Estoques (-3,1%) neste mês, a FecomercioSP, em nota, recomenda que os comerciantes reduzam suas mercadorias em estoque, a fim de evitar perdas e danos aos produtos. A entidade ainda sugere a "reavaliação e redução dos custos operacionais, analisando os riscos de endividamento e controlando o fluxo de caixa".