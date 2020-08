Febraban diz que CBS aumentará o spread bancário em 1 ponto porcentual

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, disse nesta quinta-feira que a proposta do governo de criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) aumentará a alíquota de impostos cobradas das instituições financeiras e poderá representar um aumento de 1 ponto porcentual no spread bancário.



Em reunião virtual da Comissão Mista da Reforma Tributária, Sidney disse que os tributos representam 19,3% do spread bancário atualmente, o que, segundo ele, é mais do que a margem de lucro dos bancos. "Bancos não cobram juros elevados porque querem ou porque gostam", completou.



Ele pediu que a reforma tributária a ser aprovada pelo Congresso Nacional simplifique impostos e reduza os custos associados ao cumprimento das obrigações tributárias, que hoje correspondem a 200 mil horas de trabalho em todo o setor.