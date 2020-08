BCE está pronto para novas medidas de estímulo, diz economista-chefe

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, disse que a instituição continua preparada para tomar novas medidas de estímulos, embora uma série de ações já tenham sido implementadas entre março e junho em reação à crise do coronavírus. "Estamos prontos para fazer mais, conforme for necessário," afirmou Lane, em entrevista à emissora CNBC.



Lane disse ainda que o BCE prevê um forte avanço do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro no terceiro trimestre, mas fez a ressalva de que "isso não importa", após dois trimestres de desempenho "muito negativo". "Serão necessários alguns trimestres de desempenho positivo para chegarmos onde estávamos" antes da crise da covid-19, disse Lane.