Donizette: Guedes garantiu que empreendimentos do MCMV não serão abandonados

O presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette (PSB), afirmou ter ouvido do ministro da Economia, Paulo Guedes, garantia de que empreendimentos em andamento pelo Minha Casa Minha Vida não serão deixados para trás pelo programa habitacional Casa Verde e Amarela, lançado pelo governo federal.



Em reunião nesta quarta-feira, 26, sobre imóveis populares com prefeitos de mais de 100 cidades, Guedes fez, segundo o presidente da FNP, "balanço positivo" das iniciativas do governo federal para conter o avanço do desemprego durante a pandemia do novo coronavírus, comparando-as a medidas adotadas nos Estados Unidos.



Donizette também relatou que o ministro estava "muito animado" com o quadro de juros no País, com a taxa básica em 2% ao ano. Além disso, Guedes comentou no encontro que acharia "bom" se houver "vontade política" para unir as esferas federal, estadual e municipal em uma das propostas de reforma tributária tramitando no Congresso Nacional. Ele defendeu que os gestores municipais sejam ouvidos para "não serem prejudicados", contou o presidente da FNP.



Segundo Donizette, o ministro da Economia "respeita a individualidade de cada ente".