Potencial de crédito com recebíveis de cartão é de R$ 1,8 tri por ano, diz BC

O potencial do mercado de crédito garantido por recebíveis de cartão é de R$ 1,8 trilhão por ano, conforme dados informados hoje pelo Banco Central. Em entrevista coletiva de imprensa sobre o início das operações de registradoras destes recebíveis, o chefe do Departamento de Regulação do Banco Central, João André Pereira, afirmou que somente em 2019 os arranjos com cartões de crédito movimentaram R$ 1 trilhão. Já os cartões de débito tiveram fluxo de R$ 800 milhões.



O BC informou nesta quarta que aprovou a convenção das entidades registradoras de recebíveis de cartões. Com isso, completam-se as medidas para tornar o recebível de arranjos de pagamentos um instrumento "mais seguro e eficaz" para a realização de empréstimos garantidos ou para a venda desses ativos.



O recebível de arranjo de pagamento corresponde à receita que um lojista tem a receber com as vendas realizadas por meio de cartão de crédito ou de débito.



Na prática, com a convenção, os lojistas poderão obter, de forma mais segura, empréstimos garantidos por estes recebíveis ou mesmo vendê-los no mercado. Pereira participou de entrevista coletiva nesta manhã para falar sobre a aprovação.