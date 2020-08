Saldo comercial do setor cresceu 23,2% em julho ante junho, diz Abimaq

O saldo comercial da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 23,2% em julho ante junho e caiu 11,6% ante julho do ano passado, informou nesta quarta-feira, 26, a Abimaq, entidade que reúne as empresas do setor. No acumulado do ano, o saldo comercial do setor cresceu 51,7%.



As exportações avançaram 25,7% em julho ante junho e recuaram 33,3% ante julho do ano passado. No acumulado do ano até julho as exportações do setor cresceram 26,8%.



Já as importações cresceram 24,5% em julho ante junho e caíram 18,3% na comparação com julho do ano passado. No acumulado do ano as importações do setor avançaram 2,4%.



Consumo aparente



O consumo aparente do setor de máquinas e equipamentos cresceu 28,8% em julho ante junho, informou Abimaq. Na comparação com julho do ano passado o consumo aparente da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 18,8%.



No acumulado do ano até julho o consumo aparente do setor cresceu 9,8%. Denomina-se consumo aparente de um bem o total da sua produção adicionada das importações e subtraída das exportações.



Nível de emprego



O nível de emprego na indústria de máquinas e equipamentos cresceu 1,7% em julho ante junho com o quadro de funcionários fechando o mês com 300,652 mil trabalhadores diretos. Na comparação com julho do ano passado, o número de trabalhadores na indústria de máquinas e equipamentos recuou 2,6%.



No acumulado do ano, o nível de emprego no setor caiu 0,1%.