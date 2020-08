Agência reguladora do PR aprova reajuste de 9,6299% nas tarifas da Sanepar

O conselho diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) aprovou nesta terça, 25, reajuste de 9,6299% nas tarifas da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). O aumento entra em vigência a partir do dia 31 de outubro.



Segundo a Agepar, eventuais perdas de receita decorrentes da não aplicação do índice na data-base poderão ser analisadas no processo de revisão tarifária de 2021.