Nos EUA, Índice de Confiança do Consumidor cai a 84,8 em agosto

O índice de confiança do consumidor norte-americano, elaborado pelo Conference Board, caiu de 91,7 em julho para 84,8 em agosto, de acordo com dados publicados nesta terça-feira, 25. A estimativa de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal era de alta a 92,5 pontos.



O indicador de expectativas também caiu, de 88,9 para 85,2 no mesmo intervalo. Já o índice de situação atual caiu de 95,9 pontos para 84,2 pontos entre junho e julho.



Foi o segundo mês de queda consecutiva na confiança dos consumidores e, segundo Lyyn Franco, diretora sênior dos indicadores econômicos do Conference Board, os americanos afirmam que os negócios e p emprego pioraram no último mês.



"O otimismo dos consumidores sobre as perspectivas de curto prazo e suas condições financeiras também diminuiu e continua em um caminho de queda", diz Franco, que avalia que nos próximos meses o consumo deve seguir caindo.