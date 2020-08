Villefort vai abrir loja no trevo de Sabará com 750 vagas de emprego

A obra, que terá início na próxima semana, está prevista para ser entregue daqui seis meses (foto: Divulgação/ AMIS) Villerfort Atacarejo dará início, na próxima semana, a construção de sua 25ª loja em Minas. O novo estabelecimento ocupará o local onde funcionou por 30 anos o Motel Green Park, no trevo de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A obra terá duração de seis meses. Num momento em que o setor supermercadista mineiro apresenta um crescimento de 9,34% nas vendas do primeiro semestre de 2020 , odará início, na próxima semana, ade sua 25ª loja em Minas. O novo estabelecimento ocupará o local onde funcionou por 30 anos o, no trevo de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A obra terá duração de seis meses.









Também será arquitetado no terreno um centro comercial para locação.





O projeto já foi aprovado pela Prefeitura de Sabará e terá início na próxima semana. A inauguração do novo estabelecimento está prevista para o início do próximo ano.

O Villefort fará ainda melhorias nas vias e revitalização das placas de sinalização no entorno, para organizar o fluxo de acesso a Sabará e à loja, nas margens da rodovia MG-05.

Geração de empregos





Segundo o presidente do Villefort, Virgilio Villefort, a abertura do estabelecimento em Sabará irá impactar, positivamente, na geração de empregos do município, podendo beneficiar cerca de 750 pessoas. Serão ofertados aproximadamente 250 vagas de empregos diretos e 500 indiretos.





O empresário afirmou ao prefeito de Sabará, Wander Borges, que a seleção dos funcionários será integralmente de pessoas residentes do município da RMBH.





Tecnologia

De acordo com a empresa, o novo atacarejo será um dos mais modernos da rede, contendo um sistema de climatização interna, com circulação de ar natural para dar mais segurança aos clientes e funcionários e evitar a propagação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no ambiente.





O Villefort explicou que a loja será equipada também com a tecnologia de “Domus Prismático” para iluminação natural com economia de energia e sustentabilidade, pois ajuda na preservação do meio ambiente. Esse tipo de sistema filtra 98% dos raios ultra-violeta (UV) e reflete o calor.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz