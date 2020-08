ABPA diz apoiará Aurora em esclarecimentos contra suspensão de importação

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informa, em nota encaminhada ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que está apoiando a Aurora Alimentos para a apresentação dos esclarecimentos, com bases técnico-científica, no que se refere à suspensão de exportação de carne de frango da unidade de Xaxim (SC) para Hong Kong.



A ABPA também "apoiará o Ministério da Agricultura, dentro das tratativas com as autoridades de Hong Kong, para que a situação se clarifique e se restabeleça", informa no comunicado.



A entidade ressalta que ainda não houve notificação oficial da suspensão. "Porém, cabe mencionar - como é ressaltado pela própria autoridade sanitária de Hong Kong, não há evidências científicas de que a carne seja transmissora do vírus, conforme ressaltam a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)."



A ABPA diz que também apoiará a busca por soluções no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), já que não se trata de uma decisão tomada com base em critérios científicos.



A associação reafirma, também, que o setor exportador brasileiro já adotou todas as medidas para proteção dos trabalhadores e a garantia da inocuidade dos produtos, que foram aprimoradas ao longo dos últimos meses, desde o início da pandemia global.