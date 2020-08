Guedes cancela reunião para receber relator da PEC do Pacto Federativo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou reunião com os secretários especiais que restaram na pasta para receber o relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Pacto Federativo, senador Márcio Bittar (MDB-AC), em seu gabinete às 18h30.



Como adiantou o Broadcast mais cedo, o objetivo da reunião será alinhar a unificação em único texto das medidas de controle de despesas e acionamento dos gatilhos do teto de gastos.



Bittar já é o relator designado da proposta de Orçamento de 2021 e deverá ser indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AC), para a relatoria dessa nova PEC que visa garantir o cumprimento do teto de gastos sem mudanças.



A ideia é fazer um acordo de procedimento com Alcolumbre para acelerar a votação, já que não tem até agora nem mesmo comissão instalada devido à pandemia.