Foram identificados 12 órgãos que não precisam existir, diz vice-governador de SP

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), afirmou que foram identificados 12 órgãos, empresas, autarquias e fundações do governo estadual que "não precisam existir para que a política pública seja executada". Segundo Garcia, o governo tem desenvolvido uma proposta de reforma administrativa centrado no enxugamento da máquina pública, na gestão financeira e em uma readequação tributária.



"A reforma administrativa é necessária para o Estado. É necessária porque a pandemia trouxe uma queda de atividade econômica, que gera uma queda de receita para o Estado, e, consequentemente, uma dificuldade do Estado cumprir as suas obrigações mínimas", disse Garcia durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.



Sobre uma mudança tributária, o vice-governador disse: "São Paulo não vai pelo caminho mais fácil, e, sim, pelo caminho correto que é reduzir benefícios fiscais e ter uma melhor administração".