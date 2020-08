Banco do Brasil confirma André Brandão como seu novo presidente

André Brandão atuava no Banco HSBC desde 2003 (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Banco do Brasil recebeu nesta sexta-feira, 14, a comunicação forma do Ministério da Economia sobre a indicação de André Guilherme Brandão para a presidência da instituição.

"O Banco do Brasil comunica que, após comunicação formal, via Ofício do Ministério da Economia, desta data, iniciou-se no âmbito do BB os procedimentos de governança necessários à confirmação da elegibilidade do Sr. André Guilherme Brandão para assumir o cargo de presidente da Companhia", diz nota do BB assinada pelo vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores, Carlos Hamilton Vasconcelos de Araújo.

Na semana passada, conomia, Paulo Guedes, afirmou que a indicação de Brandão partiu do presidente do Banco Central, Roberto Campos. Ele afirmou que não conhia Brandão, porém declarou confiar na recomendação.

Agora, o BB inicia os procedimentos de governança necessários para confirmar a elegibilidade do executivo, que estava há 20 anos no HSBC.

André Brandão atuava como chefe global do Banco HSBC para as Américas. Desde que vendeu o banco de varejo para o Bradesco, em 2016, a instituição atua no Brasil apenas como banco de investimento - área chamada de "atacado" no jargão do mercado.