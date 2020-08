PIB de Portugal se contrai 13,9% no 2º tri ante 1º tri e tem queda anual de 16,3%

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal sofreu uma forte contração de 13,9% no segundo trimestre de 2020 ante o primeiro diante do violento impacto da pandemia de coronavírus, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 14, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Em relação a igual período do ano passado, o PIB português registrou queda de 16,3% entre abril e junho.



No primeiro trimestre, a economia portuguesa havia encolhido 3,8% ante os últimos três meses de 2019 e 2,3% na comparação anual.