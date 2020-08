PPSA: Produção de petróleo sobe 9,5% nos contratos de partilha em junho

Depois de cair expressivamente em maio, a produção dos três contratos em produção sob o regime de partilha administrados pela Pré-Sal Petróleo (PPSA) - Mero, Entorno de Sapinhoá e Sudoeste de Tartaruga Verde - voltaram a subir em junho, registrando média diária de 46 mil barris por dia (bpd), 9,5% acima do registrado no mês anterior, informou a PPSA.



A produção foi distribuída entre 26 mil bpd em Mero; 9 mil bpd em Entorno de Sapinhoá; e 11 mil bpd em Sudoeste de Tartaruga Verde. No primeiro semestre deste ano, a produção totalizou 9,3 milhões de barris de petróleo e 51 milhões de metros cúbicos de gás natural (disponíveis para comercialização).



Desde o início da produção dos três contratos, o total de petróleo acumulado é de 40,6 milhões de barris de petróleo e 162 milhões de metros cúbicos de gás. O volume deverá crescer substancialmente após o acordo de coparticipação entre os sócios do campo de Búzios, entre eles a PPSA, que representa a União no consórcio. A previsão é de que o acordo seja assinado ainda este ano, segundo a empresa.



A produção de junho cresceu apesar de algumas atividades terem sido interrompidas por cinco dias, informou a PPSA, devido a condições meteoceanográficas (ondas acima de quatro metros), e ter ocorrido uma queda da geração principal em uma das plataformas de produção.



A União teve direito a uma parcela da produção de 8,7 mil bpd em junho, sendo 3,9 mil bpd na Área de Desenvolvimento de Mero, 4,8 mil bpd em Entorno de Sapinhoá e 25 mil bpd em Sudoeste de Tartaruga Verde, registrando um aumento de 70,6% em comparação a maio de 2020 e de 13% em relação a junho de 2019. O aumento da parcela da União em junho foi puxado pela maior contribuição do Entorno de Sapinhoá, que gerou um maior volume de excedente em óleo a ser partilhado.



Gás



Os contratos Entorno de Sapinhoá e Sudoeste de Tartaruga Verde registraram uma produção total com média diária de 260 mil m3/dia de gás natural, sendo 176 mil m3/dia em Entorno de Sapinhoá e 84 mil m3/dia em Sudoeste de Tartaruga Verde. Esse resultado, se comparado a maio de 2020, foi 9,7% inferior; entretanto, foi 3,6% superior em relação a junho de 2019.



A parcela média diária da União como excedente em gás natural em junho de 2020 foi de 97 mil m?/dia, referente aos contratos de Entorno de Sapinhoá (97.091 m?/dia) e Sudoeste de Tartaruga Verde (192 m?/dia). O gás natural produzido em Mero não teve aproveitamento comercial até o momento.