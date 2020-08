Será possível ofertar o 'PIX agendado', que é o pagamento em data futura, diz BC

O Banco Central informou nesta quarta-feira, 12, por meio de nota, que o PIX - o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos - contará com a ferramenta "PIX Agendado". Por meio dela, será possível agendar nos bancos um pagamento instantâneo em data futura.



O PIX é um sistema que permitirá pagamentos e transferências bancárias 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias. Segundo o BC, a expectativa é de que as transações sejam liquidadas em menos de 10 segundos. O PIX será uma alternativa para ferramentas de transferência como DOC e TED.



Nesta quarta, o BC informou que instituiu oficialmente o arranjo de pagamentos PIX e aprovou seu regulamento. "O BC é responsável pela definição das regras do arranjo e pela implantação e operação da infraestrutura única e centralizada de liquidação e da base de endereçamento de dados, igualmente única e centralizada", registrou a autarquia.



De acordo com o BC, "o início do cadastro de Chaves PIX (número de telefone celular, CPF, CNPJ ou e-mail), que facilitam a identificação do recebedor, se dará em 5 de outubro de 2020". A autarquia reafirmou ainda que o início da operação plena está marcado para o dia 16 de novembro deste ano.



"A elaboração do regulamento contou com a participação dos agentes de mercado e dos potenciais usuários, por meio de discussões no âmbito do Fórum PIX e da Consulta Pública nº 76", afirmou o BC. "O BC analisou as contribuições recebidas e promoveu ajustes, buscando aprimorar o conjunto de regras que regem o funcionamento do PIX para possibilitar a construção de um meio de pagamento eficiente, seguro, inclusivo, competitivo e capaz de acomodar os mais diversos casos de uso."