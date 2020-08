Guedes recebe Maia às 17 horas para discutir 'agenda econômica'

O Ministério da Economia informou que o ministro Paulo Guedes receberá o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nesta terça-feira, às 17 horas. O encontro será presencial, no gabinete do ministro na sede da pasta.



Segundo o ministério, o tema do encontro será a "agenda econômica".



O deputado Arthur Lira (PP-AL) também participará da reunião.