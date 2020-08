Guedes: Não se espantem com alíquota de CBS

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que a alíquota de 12% prevista para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) poderá ser revista caso se mostre "exagerada". A CBS unifica o PIS e a Cofins e consta na proposta de reforma tributária enviada pelo governo ao Congresso Nacional.



Em live organizada pelo Fórum de Incentivo à Cadeia Leiteira, Guedes pediu que o setor agrícola "não se espante" com a alíquota da CBS porque será permitida dedução ao longo da cadeia. "O contribuinte receberá crédito quase instantaneamente, não é como hoje que ele tem que ir à Justiça", completou.



O ministro ressaltou que os setores mais atingidos pela CBS serão assistidos por desoneração da folha, que o governo pretende incluir em uma nova etapa de sua reforma tributária.



Em relação ao setor leiteiro, Guedes disse ainda que o câmbio atual torna mais interessante as exportações do produto.