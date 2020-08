Banco do Brasil lamenta morte do vice-presidente de atacado, Walter Malieni

O Banco do Brasil lamentou, em nota de pesar, a morte do vice-presidente de atacado da instituição, Walter Malieni. Palmeirense roxo e conhecido com Waltinho, o executivo, de 50 anos, passou mal durante uma reunião do banco e foi encaminhado ao hospital, em São Paulo. Abaixo, a nota de pesar na íntegra:



"Com grande tristeza, o Banco do Brasil comunica o falecimento do vice-presidente de Negócios de Atacado, Walter Malieni Junior, ocorrido nesta data, em São Paulo.



Walter dedicou grande parte de sua vida ao Banco do Brasil, onde entrou aos 15 anos como menor aprendiz. Em 35 anos de carreira, trabalhou em diversas áreas da empresa até o Conselho Diretor, onde foi vice-presidente em diversas áreas e presidente da empresa Brasilprev.



Sua partida repentina é motivo de tristeza para a família Banco do Brasil, onde Walter era reconhecido pela sua enorme competência técnica e pela maneira sempre educada e atenciosa com que se dirigia a todos.



Aos familiares e amigos do Walter, o presidente Rubem Novaes, também em luto, expressa em nome de todos os funcionários do BB o seu profundo pesar e espera que encontrem conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que o Waltinho nos deixa."