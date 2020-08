Caixa Asset é a líder do ranking Top 5 do BC para o IPCA de médio prazo em julho

A Caixa Asset assumiu em julho a liderança da lista das instituições Top 5 para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de médio prazo, conforme informou nesta sexta-feira, 7, o Banco Central (BC). O IPCA de julho mostrou uma alta de 0,36%, com aceleração de 0,10 ponto porcentual acima da inflação de 0,26% no mês imediatamente anterior.



A projeção que o Departamento Econômico da Caixa Asset inseriu no Sistema de Expectativas do BC abrigou um desvio médio de 0,1660 ponto porcentual em relação ao IPCA do mês passado.



O ranking de médio prazo considera a precisão média das projeções de três períodos consecutivos de quatro meses em relação aos resultados efetivos de três meses - o mês de referência e os dois que o antecedem.



Com uma projeção que mostrou um desvio médio de 0,1790 ponto porcentual em relação ao IPCA, o banco árabe ABC Brasil ficou na segunda posição no Ranking das Top 5 do BC.



A Porto Seguro Investimentos ficou na terceira colocação na listas das cinco instituições cujas projeções mais se aproximaram da taxa efetiva de inflação de julho. A projeção da Porto Seguro mostrou um desvio médio de 0,1792 ponto porcentual em relação do IPCA medido no mês passado.



A quarta posição ficou com a MZK Investimentos cuja projeção enviada ao Sistema de Expectativas do BC mostrou um desvio médio de 0,1827 ponto porcentual em relação ao IPCA.



A quinta colocação ficou com a MCM Consultores, que apresentou ao BC uma projeção com desvio médio de 0,1833 ponto porcentual em relação ao IPCA de julho.