JGP Gestão liderou em julho a lista de Top 5 do BC para o IGP-M de médio prazo

A JGP Gestão liderou em julho a lista das instituições Top 5 do Banco Central (BC) para o IGP-M de médio prazo, segundo apontou a autoridade monetária. O IGP-M de julho mostrou uma alta de 2,23% ante junho e a projeção da JGP Gestão mostrou um desvio médio de 0,7736 ponto porcentual em relação ao indicador efetivo.



O ranking de médio prazo considera a precisão média das projeções de três períodos consecutivos de quatro meses em relação aos resultados efetivos de três meses - o mês de referência e os dois que o antecedem.



A segunda colocação no Ranking das Instituições Top 5 do Banco Central ficou com a SulAmerica Investimentos, que inseriu no Sistema de Expectativas do BC uma projeção que se desviou em 0,9297 ponto porcentual do IGP-M do mês passado.



A Viland Capital ficou com a terceira posição no Ranking por ter apresentado ao BC uma projeção que se desviou em 0,9430 ponto porcentual em relação ao IGP-M de julho.



Na quarta posição ficou o Barclays Bank e, em quinto, o ABC Brasil. Pela ordem, as projeções dos dois bancos mostraram desvios médios de 0,9680 e 0,9810 ponto porcentual em relação ao IGP-M de julho.