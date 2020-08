Multiplan: lucro líquido soma R$ 70,8 milhões no 2º trimestre

A operadora de shopping centers Multiplan fechou o segundo trimestre de 2020 com lucro líquido de R$ 70,802 milhões. O resultado foi 38,6% menor do que no mesmo período do ano passado.



O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 180,768 milhões, recuo de 15,6% na mesma base de comparação. A margem Ebitda, entretanto, subiu 4,4 pontos porcentuais, para 70,3%.



O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) atingiu R$ 15,936 milhões, queda de 90,1%. A margem FFO despencou 43,4 pontos, para 6,2%.



A receita operacional líquida totalizou R$ 257,049 milhões, encolhimento de 20,9%.



A queda no lucro da Multiplan está relacionada à paralisação temporária dos shoppings durante a pandemia, à concessão de descontos nos aluguéis dos pontos comerciais e ao aumento nas provisões para lojistas inadimplentes.



Os efeitos negativos da pandemia foram compensados por um corte de 67,7% nas despesas de sede, para R$ 13,5 milhões, o menor nível em 12 anos. A Multiplan reduziu e suspendeu contratos de trabalho (conforme autorizado pela lei 14.020) e diminuiu despesas com serviços e viagens.



Também foi registrada uma baixa de R$ 15,5 milhões na linha de remuneração baseada em ações. Fora isso, houve uma diminuição de 40,2% nas despesas com dívidas em meio à redução da Selic e renegociações.